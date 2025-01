© APA/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth hat die finanziellen Tiefschläge des vergangenen Jahres besser verkraftet als gedacht. Unter dem Strich verdiente der Konzern 14,4 Mrd. US-Dollar (rund 14 Mrd. Euro) und damit 36 Prozent weniger als im Vorjahr, wie er am Donnerstag mitteilte. Dies lag vor allem an einem Hackerangriff und am verlustreichen Verkauf seiner Brasilien-Sparte im vergangenen Februar.