UnitedHealth hebt nach gutem Jahresstart Gewinnziel an

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth ist mit einem überraschend starken Umsatz- und Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Erlös dank guter Geschäfte in der Krankenversicherung und bei der Service-Tochter Optum um 15 Prozent auf 91,9 Milliarden US-Dollar (83,4 Mrd. Euro) zu.

Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs um knapp 12 Prozent auf 5,6 Mrd. Dollar. Damit schnitt UnitedHealth besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Konzernchef Andrew Witty setzte deshalb seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben.

Für 2023 rechnet der Manager jetzt mit einem Gewinn je Aktie zwischen 23,25 und 23,75 Dollar je Aktie. Das sind am oberen und unteren Ende jeweils 10 Cent mehr als bisher in Aussicht gestellt. Bereits 2022 hatte UnitedHealth das Gewinnziel mehrfach angehoben und am Ende auch die letzte Prognose übertroffen.

UnitedHealth bietet neben dem Versicherungsgeschäft über seine Tochter Optum auch Datenanalysen im Gesundheitswesen und verschiedene Programme für Rentner an. Außerdem unterstützt UnitedHealth Unternehmen mit Gesundheitsprogrammen für Mitarbeiter.

Das Unternehmen erklärte das Umsatzwachstum im ersten Quartal mit einer zunehmenden Zahl der Kunden. Bei Optum Health sei zudem der durchschnittliche Erlös je versorgtem Patienten im Jahresvergleich um 34 Prozent gewachsen.