United Airlines überrascht mit Gewinn und Aktienrückkauf

© APA/APA/AFP/ED JONES home Aktuell Nachrichtenfeed

United Airlines peilt dank eines wachsenden Inlandsgeschäfts einen über den Erwartungen liegenden Quartalsgewinn an. Für die drei Monate bis Dezember werde mit einem bereinigten Gewinn von 2,50 bis 3,00 Dollar pro Aktie gerechnet, teilte die US-Fluggesellschaft mit. Analysten hatten 2,68 Dollar pro Aktie prognostiziert. Zudem kündigte die in Chicago ansässige Airline einen Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Dollar an – den ersten seit der Covid-Pandemie.

von APA