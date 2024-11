UNIQA verkauft Beteiligungen in Albanien, Kosovo und Nordmazedonien

© APA/HERBERT NEUBAUER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die UNIQA Versicherung trennt sich von ihren Beteiligungen in Albanien, Kosovo und Nordmazedonien. Konkret verkauft die UNIQA Insurance Group ihre 90-prozentige Beteiligung an der SIGAL UNIQA Group Austria, die in den drei Ländern am Westbalkan tätig ist. Käufer ist der Gründer und Minderheitsgesellschafter der SIGAL, Avni Ponari, wie die UNIQA am Abend mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart, der Verkauf gilt vorbehaltlich der behördlichen Bewilligungen.