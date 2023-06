UNIQA in Tschechien und Slowakei steigerte Nettogewinn

Der Nettogewinn der Versicherung UNIQA in Tschechien und in der Slowakei lag im 1. Quartal 2023 bei 319 Mio. Kronen (13,5 Mio. Euro). Das war um 40 Prozent mehr im Jahresvergleich. An Versicherungsbeiträgen wurden 4,97 Mrd. Kronen angenommen, um 6,5 Prozent mehr als vor einem Jahr, teilte Uniqa mit.

"Selbst in turbulenten geopolitischen und komplexen wirtschaftlichen Bedingungen mit hoher Inflation haben wir Wachstumspotenzial bewiesen und gleichzeitig einen deutlich höheren Gewinn ausgewiesen. Dies zeugt zugleich vom hohen Vertrauen unserer Kunden und Geschäftspartner, die wir sehr schätzen", kommentierte Rastislav Havran, designierter Vorstandsvorsitzender der Finanzgruppe UNIQA in Tschechien und in der Slowakei.

Die tschechisch-slowakische Finanzgruppe UNIQA ist Teil des österreichischen UNIQA-Konzerns, der in 18 europäischen Märkten aktiv ist und derzeit rund 16 Millionen Kunden betreut. Die Schwerpunktregionen der Aktivitäten sind der österreichische Markt und Zentraleuropa.