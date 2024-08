UNIQA schrieb im ersten Halbjahr 2024 einen höheren Gewinn

Der Versicherungsumsatz der UNIQA, also die versicherungstechnischen Erträge nach dem Bilanzierungsstandard IFRS 17, erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro (erstes Halbjahr 2023: 2,9 Mrd. Euro). Ebenso verbessert hat sich die Brutto Combined Ratio in der Schaden- und Unfallversicherung - das sind Schäden und Kosten gemessen an den Prämieneinnahmen - von 87,7 Prozent auf 87,3 Prozent.

UNIQA-Chef Andreas Brandstetter sprach in einer Aussendung von einem "erfreulichen Wachstum" in Österreich sowie in Osteuropa. Ausschlaggebend für den höheren Gewinn sei neben dem Plus bei den Prämien auch eine moderate Schadensbelastung und eine gute Performance bei der Kapitalanlage gewesen, so der Manager.