UNIQA hat Verkauf von Russland-Geschäft abgeschlossen

© APA/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte österreichische Versicherungskonzern UNIQA hat den Verkauf seiner russischen Tochtergesellschaft Raiffeisen Life an die russische Renaissance Life abgeschlossen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die UNIQA am Freitag mit. Der UNIQA gehörten 75 Prozent an der Raiffeisen Life, 25 Prozent besaß die Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI).

von APA