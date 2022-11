Uniper will von Gazprom Schadenersatz in Milliardenhöhe

Der vor der Verstaatlichung stehende, deutsche Energiekonzern Uniper will vom russischen Gazprom-Konzern wegen ausbleibender Gaslieferungen Schadenersatz in Milliardenhöhe erstreiten. "Uniper hat ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet", sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch vor Journalisten in Düsseldorf.

Die Gasersatzkosten beliefen sich auf bisher 11,6 Mrd. Euro. Das Verfahren werde vor einem internationalen Schiedsgericht in Stockholm stattfinden.