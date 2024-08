Uniper erhöht Rückstellungen für Beihilfenrückzahlung

Deutschland hatte den größten deutschen Gaskonzern nach dem russischen Gaslieferstopp 2022 vor der Pleite bewahrt. Der jetzige Schritt deutet darauf hin, dass Uniper bereits im kommenden Jahr an die Börse zurückkehren könnte.

Der Konzern hatte bereits in der vergangenen Woche seine Prognose für das Halbjahr und das Gesamtjahr angehoben. Uniper fuhr in den ersten sechs Monaten einen bereinigten operativen Ertrag (EBITDA) von 1,74 Mrd. nach zuvor 4,11 Mrd. Euro ein. Uniper erwartet nunmehr für das Gesamtjahr 2024 eine verbesserte Ergebnisentwicklung. Das bereinigte EBITDA werde voraussichtlich in einer Bandbreite von 1,9 bis 2,4 Mrd. Euro liegen. Im Februar hatte der Konzern noch ein bereinigtes EBITDA von 1,5 bis 2,2 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.