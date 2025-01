Unions-Gesetzesentwurf zu Migration im Bundestag gescheitert

© APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

In Deutschland ist der von der Union am Freitag in den Bundestag eingebrachte Entwurf für ein "Zustrombegrenzungsgesetz" in der Asyl- und Flüchtlingspolitik gescheitert. In der zweiten Lesung gab es dafür nach namentlicher Abstimmung keine Mehrheit. Laut Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau gab es 338 Ja- und 350 Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen.

von APA