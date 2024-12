© APA/APA/AFP/JOHN THYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Konsumgüterriese Unilever will sich von weiteren Lebensmittelmarken trennen. Der Konzern wolle mehrere Marken verkaufen, die zusammen einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro erzielen, sagte Vorstandschef Hein Schumacher in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der niederländischen Finanzzeitung "Het Financieele Dagblad" ("FD"). Welche Marken betroffen sind, ließ Schumacher offen.