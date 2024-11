Unilever plant nun Börsengang statt Verkauf für Eiscreme-Geschäft

© APA/APA (GETTY IMAGES)/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Konsumgüterhersteller Unilever hat den Verkauf seines Eiscreme-Geschäfts an Finanzinvestoren laut einem Pressebericht auf Eis gelegt. Stattdessen werde nun ein Börsengang der Sparte ins Auge gefasst, berichtete die "Financial Times" am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Größe der Sparte sowie die komplexen Lieferketten hätten Finanzinvestoren zurückhaltend gestimmt. Experten schätzten den Wert des Geschäfts auf 10 bis 15 Mrd. Euro.