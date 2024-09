Uniko-Chef: Polit-Reaktion auf Unwetter "Bürgerverhöhnung"

© APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

Ein beispielloses Ausmaß an "Scheinheiligkeit und Doppelzüngigkeit" ortet Oliver Vitouch, Präsident der Universitätenkonferenz, angesichts vieler politischer Reaktionen auf das aktuelle Hochwasser und den Einfluss des menschengemachten Klimawandels. Er kritisierte ein institutionalisiertes Wegschieben von Verantwortung und der Einsicht in wissenschaftlich klare Zusammenhänge, das mittlerweile eine "bittere Verhöhnung der Bürgerinnen und Bürger" sei, so Vitouch zur APA.

von APA