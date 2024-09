Unicredit steigt mit 9 Prozent bei deutscher Commerzbank ein

© APA/APA (dpa)/Arne Dedert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die italienische Unicredit, Mutterkonzern der Bank Austria, steigt mit insgesamt rund 9 Prozent bei der deutschen Commerzbank ein. Wie die Finanzagentur des deutschen Bundes am Mittwoch mitteilte, verkaufte sie bei der angekündigten ersten Platzierung von Commerzbank-Aktien das gesamte Paket von 4,49 Prozent an das italienische Institut. Die übrigen Anteile habe die Unicredit regulär am Markt gekauft, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

von APA