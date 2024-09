Unicredit erhöht Commerzbank-Beteiligung auf etwa 21 Prozent

© APA/APA/dpa/Frank Rumpenhorst home Aktuell Nachrichtenfeed

Die italienische Großbank und Bank-Austria-Mutter UniCredit hat über Finanzinstrumente weitere 11,5 Prozent der Anteile an der Commerzbank erworben. Zudem teilte UniCredit am Montag mit, das Geldhaus habe bei der Aufsicht beantragt, die Beteiligung am Frankfurter Institut auf bis zu 29,9 Prozent zu erhöhen. Der Abschluss der Transaktion im Zuge der neuen Finanzinstrumente könne erst nach Erhalt der Genehmigungen erfolgen.

von APA