UniCredit Bank Austria prüft Fusion mit Slowenien-Schwester

Die Bank Austria könnte mit ihrer slowenischen UniCredit-Schwester fusionieren. Ein Zusammenschluss der beiden UniCredit-Töchter sowie eine Umwandlung der UniCredit Slowenien in eine Zweigniederlassung der UniCredit Bank Austria werde derzeit geprüft, teilte die Bank Austria mit. Das Potenzial in Slowenien soll künftig besser genutzt werden, die Geschäftsaktivitäten verbessert und der Vertrieb gestärkt werden, so die Bank.

"Ziel dieser Evaluierung ist es, ein neues und einfacheres Organisationsmodell zu definieren, um allen unseren Kund:innen in beiden Ländern noch bessere Serviceleistungen bieten zu können", hieß es in der Aussendung. Die Bank in Slowenien soll aber weiterhin unter dem Markennamen UniCredit Bank auftreten. Die Prüfung soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein, bis dahin soll ein detaillierter Fusionsplan ausgearbeitet werden. Dieser müsste dann noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.