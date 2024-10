Ungarischer Regierungschef Orbán in Wien

Die Begegnung mit Rosenkranz ist für 9.30 Uhr im Parlament geplant; Orbán ist der erste internationale Gast des frischgebackenen Nationalratspräsidenten. Das Treffen, das laut Rosenkranz bereits vor seinem Amtsantritt ausgemacht war, sorgte für breite Kritik. Über die Begegnung mit Kickl sind vorerst keine Details bekannt. Die FPÖ und Orbáns Fidesz gehören beide der neuen Rechtsaußen-Europafraktion "Patrioten für Europa" an.

Eine Visite Orbáns bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist nicht vorgesehen. In dem Podiumsgespräch mit Schröder, das von "Weltwoche"-Herausgeber Roger Köppel moderiert wird, soll es um die Situation in Europa angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen. Die ausgebuchte Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr in den Sofiensälen in Wien-Landstraße.