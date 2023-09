Umsatz der deutschen Dienstleister im Halbjahr um 4,1 Prozent höher

Die Geschäfte der Dienstleister in Deutschland sind in der ersten Jahreshälfte besser gelaufen als vor einem Jahr. Ohne den Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen erwirtschaftete der Sektor vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (Destatis) zufolge real, also preisbereinigt, um 4,1 Prozent mehr Umsatz als im ersten Halbjahr 2022. Nominal ergab sich ein Plus von 4,3 Prozent, wie Destatis weiter mitteilte.

Den größten realen Umsatzanstieg verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 5,9 Prozent, gefolgt von den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen mit 4,9 Prozent. Dazu zählen zum Beispiel die Vermietung von beweglichen Sachen und die Vermittlung von Arbeitskräften.

Auch in den Bereichen Verkehr und Lagerei sowie Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen stiegen die realen Umsätze in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 mit Zuwächsen von 4,1 Prozent beziehungsweise 2,8 Prozent. Unter allen Dienstleistungsbereichen waren die realen Umsätze lediglich im Grundstücks- und Wohnungswesen mit minus 0,3 Prozent leicht rückläufig.

Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima laut dem Münchner Ifo-Institut im August indes merklich abgekühlt. Die Dienstleister waren deutlich weniger zufrieden mit der aktuellen Geschäftslage. Sie erwarten zudem eine weitere Eintrübung. Die Schwäche der Industrie zieht auch Transport und Logistik nach unten.