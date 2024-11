Ukrainischer Autor Andrej Kurkow: "Bin schwarzer Optimist"

© APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Wiener Gratis-Buch ist heuer der 1996 erschienene Roman "Picknick auf dem Eis" des Ukrainers Andrej Kurkow. Im Rahmen der Aktion "Eine Stadt. Ein Buch." werden ab heute, Dienstag, 100.000 Exemplare in ganz Wien verteilt. Die Buch-Gala findet um 19 Uhr im Wiener Rathaus statt. Schon in der Früh gab der 1961 im damaligen Leningrad geborene Autor der APA ein Interview über sein Buch, die damaligen Schreibumstände und die heutige Lage in der Ukraine, am 1.000 Tag des Krieges.