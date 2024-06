Ukraine-Friedenskonferenz ringt um "richtige Signale"

Im Rahmen der "Konferenz zum Frieden in der Ukraine" will Nehammer auch bilaterale Gespräche mit mehreren Staats- und Regierungschefs führen. Zu Gast ist etwa der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der schon am Freitag am Veranstaltungsort eintraf. Angekündigt sind auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der französische Präsident Emmanuel Macron. Russland ist nicht eingeladen, was im Vorfeld für Kritik sorgte. Russische Verbündete wie China sagten die Teilnahme ab.