UIAG - Letzter Handelstag an Wiener Börse am 19. August

Die Aktien der Beteiligungsfirma Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (UIAG) sind nur noch bis 19. August an der Wiener Börse handelbar. Die UIAG hatte am 4. Mai nach dem Delisting-Angebot der Knünz GmbH den Widerruf der Aktienzulassung vom Amtlichen Handel beantragt. Die Wiener Börse habe den Widerruf der Zulassung verfügt, teilte die UIAG in einer Aussendung mit.

UIAG-Großaktionär Knünz hat den Aktionären der Beteiligungsfirma Unternehmens Invest Aktiengesellschaft (UIAG) ein Delisting-Angebot unterbreitet. Der Angebotspreis liegt bei 29,41 Euro cum Dividende 2021/22 je Aktie und die Annahmefrist läuft von 29. April bis einschließlich 27. Mai. Das Delisting-Angebot bezieht sich auf 197.936 UIAG-Aktien, die sich im Streubesitz befinden. Die Unternehmens Invest AG ist derzeit noch im standard market auction der Wiener Börse gelistet.