UBS will Wachstum mit Credit-Suisse-Kauf beschleunigen

Die UBS will mit der geplanten Übernahme des in Schieflage geratenen Rivalen Credit Suisse weiter Fahrt aufnehmen. "Wir haben diese Transaktion nicht gesucht, waren aber in einer guten Ausgangslage", erklärte Konzernchef Ralph Hamers in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitteilung an die eigenen Mitarbeiter. "Wir sehen es als Chance für die Beschleunigung unseres Wachstums. Wir haben Credit Suisse nicht übernommen, nur um sie dann zu schließen."

Auf Druck der Schweizer Regierung und der Aufsichtsbehörden hatte die UBS vor gut einer Woche die Notübernahme der Credit Suisse angekündigt. Den Vollzug der Transaktion stellte die UBS in einigen Wochen oder wenigen Monaten in Aussicht.

"In der Schweiz sind wir kombiniert noch stärker aufgestellt", erklärte Hamers in dem Memo weiter. "Während eine Integration uns in eine noch stärkere Position bringen würde, sind wir weiterhin einem gesunden Wettbewerb ausgesetzt." Er verwies auf Studien, wonach eine mit der Credit Suisse fusionierte UBS auf dem Heimatmarkt keine dominierende Stellung einnehme.

Politiker und gemäß einer Umfrage auch die Mehrheit der Schweizer Öffentlichkeit wünschen sich eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse, unter anderem um den Wettbewerb aufrecht zu erhalten und den drohenden Arbeitsplatzabbau zu beschränken.

Im weltweiten Geschäft ergänze sich das Angebot der beiden Institute im Anlagegeschäft mit reichen Privatkunden (Wealth Management) und mit Profikunden wie Pensionskassen (Asset Management), so Hamers weiter. In der Investmentbank werde die bisherige Risikokultur der UBS der Maßstab sein.