UBS steigert Quartalsgewinn und übertrifft Markterwartung

Die Schweizer Großbank UBS hat im vierten Quartal 2022 deutlich mehr verdient und damit die Erwartungen von Analysten klar übertroffen. Insgesamt haben Kunden der Bank im vergangenen Jahr rund 60 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern zur Verwaltung anvertraut. Der Konzerngewinn erreichte im Schlussquartal 1,65 Milliarden Dollar (1,51 Mrd. Euro), wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das waren 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Vor Steuern erzielte die UBS einen Gewinn von 1,94 Milliarden Dollar, was einem Plus von 12 Prozent entspricht. Im Vorjahr war das Ergebnis allerdings wegen zusätzlicher Rückstellungen für den Steuerfall in Frankreich deutlich gedrückt. Die Schätzungen von Analysten laut dem AWP-Konsens wurden aber deutlich übertroffen.

Im Gesamtjahr blieb damit ein Gewinn von 7,63 Milliarden. Die Aktionäre erhalten eine um 10 Prozent höhere Dividende von 0,55 Dollar. Das hatte die Großbank bereits vor einigen Monaten so in Aussicht gestellt. Außerdem will die UBS 2023 eigene Aktien im Wert von über fünf Milliarden Dollar zurückkaufen. Im vergangenen Jahr 2022 hatte die Bank Aktienrückkäufe über 5,6 Milliarden getätigt.

2022 zog der größte Vermögensverwalter der Welt unterdessen so genannte gebührengenerierende Netto-Neugelder in der Höhe von 60 Milliarden Dollar an, davon allein im vierten Quartal gut 23 Milliarden.