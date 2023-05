UBS-Kaufvertrag enthält Strafe bei Drittübernahme der CS

Die UBS hat sich im Kaufvertrag für die Konkurrentin Credit Suisse (CS) für den Fall eines Gegenangebots durch eine Drittpartei abgesichert. Sollte doch noch ein drittes Institut dank einem höheren Kaufangebot die CS kaufen, so würde eine hohe finanzielle Entschädigung an die UBS fällig werden, wie einem an die US-Börsenbehörde SEC eingereichten Dokument der UBS zu entnehmen ist.

Konkret müsste die CS im Fall eines Rücktritts vom Kaufvertrag eine "Beendigungsgebühr" über 100 Mio. Franken (102 Mio. Euro) bezahlen. Sollte eine Drittpartei aber dank eines höheren Kaufangebots zum Zug kommen, müsste die CS gar einen Betrag von 50 Prozent des Aufpreises des Gegenofferts an die UBS überweisen, heißt es in einem Passus des SEC-Dokuments, über den das Webportal "Inside Paradeplatz" am Freitag berichtete. Die UBS bietet für die CS bekanntlich einen Kaufpreis von 3 Mrd. Franken.

Ein Gegenoffert zum UBS-Angebot müsste "günstiger für die CS-Aktionäre und nicht ungünstiger für die Stabilität des Schweizer Finanzmarkts" ausfallen, heißt es in dem Dokument weiter. Die CS-Führung hätte beim Eintreffen eines solchen Offerts die UBS schriftlich zu benachrichtigen, um ihr die Möglichkeit für eine mögliche Nachbesserung ihres Angebots innert fünf Tagen zu geben.

Wie UBS-CEO Sergio Ermotti Mitte Woche an einer Veranstaltung erklärt hatte, rechnet die UBS damit, die CS-Übernahme bis "Ende Mai oder Anfang Juni" abzuschließen. Noch stehen eine Reihe von Bewilligungen von Aufsichtsbehörden aus.