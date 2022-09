UBS verzichtet auf Kauf des Vermögensverwalters Wealthfront

Die UBS bläst den Kauf des amerikanischen Online-Vermögensverwalters Wealthfront ab. Mit der im Februar angekündigten Transaktion wollte die Schweizer Großbank junge Reiche der Generationen Y und Z als Kunden gewinnen. Man habe sich einvernehmlich darauf verständigt, die 1,4 Milliarden Dollar schwere Transaktion nicht zu vollziehen, teilte die UBS am späten Freitagabend ohne Angabe von Gründen mit.

Die Integration von Wealthfront als Tochter der UBS-Sparte Wealth Management war eigentlich für die zweite Jahreshälfte geplant gewesen. In der Mitteilung heißt es weiter, die UBS halte an ihren Wachstumsplänen in den USA fest und werde das digitale Vermögensverwaltungsangebot weiter ausbauen. Zudem werde die Bank eine in Wealthfront-Aktien wandelbare Schuldverschreibung in Höhe von 69,7 Millionen Dollar kaufen.

Wealthfront ist ein Anbieter von automatisierten Vermögensverwaltungslösungen. Die Kalifornier haben laut früheren Angaben 470.000 Kunden und mehr als 27 Milliarden Dollar verwaltetes Vermögen.