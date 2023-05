UBS erklärte Integration der CS-Investmentbank zur Priorität

Die Schweizer Großbank UBS hat laut einem Zeitungsbericht die Integration der Crédit-Suisse-Investmentbank und die Beschleunigung der Kostensenkung zur Priorität erklärt. Die Übernahme des angeschlagenen Konkurrenten durch UBS soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Dann werde sich das neu zusammengestellte Führungsteam an die Umsetzung der größten Bankenintegration seit der Finanzkrise machen, schrieb die "Financial Times" am Freitag.

Die Führungskräfte würden sich zunächst um die Zusammenführung der beiden Investmentbanken bemühen, um "vom ersten Tag an Klarheit zu schaffen". Damit solle vermieden werden, dass "zwei Leute hinausgehen und Institutionen anrufen, um die gleichen Produkte zu verkaufen", erklärte eine Person, die mit den Plänen vertraut ist, der britischen Finanzzeitung. In einem Memo habe UBS-Chef Sergio Ermotti die Mitarbeiter aufgefordert, die Credit Suisse (CS) nicht als Konkurrenten zu betrachten.

"Unsere Konkurrenten sind diejenigen außerhalb des kombinierten Unternehmens, die aktiv versuchen, die aktuelle Situation auszunutzen, um Kunden, Geschäfte und Talente abzuwerben", schrieb er.

Die UBS plant einen Großteil der CS-Investmentbank abzubauen. Damit dürften viele der 17.000 Mitarbeiter ihre Stelle verlieren.

Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte die UBS zu dem Bericht nicht kommentieren.