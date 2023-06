UBS könnte laut Insider rund 30 Prozent der Stellen abbauen

Die Schweizer Großbank UBS könnte einem Insider zufolge nach der Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse (CS) rund 30 Prozent der nun rund 120.000 Stellen abbauen. Zugleich erwäge die UBS, das heimische Geschäft des ehemaligen Rivalen zu integrieren und sich nicht von ihm zu trennen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Mittwoch weiter. Insgesamt könnten über 30.000 Stellen betroffen sein. UBS wollte sich nicht zu den Angaben äußern.

Stellen sollten unter anderem in der Investmentbank der Credit Suisse wegfallen, hieß es weiter. Insgesamt könnten allein in Zürich rund 7.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, sagte der Insider. Die Pläne legen nahe, dass die UBS das heimische Geschäft der Credit Suisse integrieren will. Auch die Credit Suisse war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Schweizer Regierung hatte Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch die UBS orchestriert, um eine Banken-Krise zu verhindern. Mitte Juni wurde die größte Übernahme in der Bankbranche seit der Finanzkrise vollzogen. Die Integration der Credit Suisse laufe "sehr gut", hatte UBS-Konzernchef Sergio Ermotti erst am Dienstag gesagt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Sommers in der Lage sein werden, mehr Klarheit über weitere Aspekte der Integration zu schaffen", hatte er hinzugefügt.