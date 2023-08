UBS löst Garantievereinbarung mit Schweizer Regierung auf

Die UBS verzichtet auf staatliche Absicherungen im Zusammenhang mit der Notübernahme der Credit Suisse. Die Absicherungen seien nicht mehr erforderlich, so die UBS. Entsprechend habe sich die UBS zur freiwilligen Kündigung der Vereinbarung mit der Schweizer Regierung zum 11. August 2023 entschlossen.

In einer Mitteilung an die Beschäftigten bezeichneten Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher und Konzernchef Sergio Ermotti den Schritt als Meilenstein. "Dies unterstreicht die Stärke von UBS sowie die Kompetenz, welche die Mitarbeitenden beider Banken in den letzten Monaten unter Beweis gestellt haben."

Als Teil eines Maßnahmenpakets hatten die Schweizer Regierung und die UBS bereits im März bei der Ankündigung der Übernahme der vor der Zahlungsunfähigkeit stehenden Credit Suisse staatliche Garantien vereinbart. So trägt die UBS die ersten fünf Milliarden Franken an Verlusten aus der Abwicklung von Credit-Suisse-Aktiven, die nicht zum Geschäft und zum Risikoappetit der UBS passen. Darüber hinausgehende Verluste im Umfang von bis zu neun Milliarden Franken (9,36 Mrd. Euro) übernimmt der Schweizer Staat. Diese Eckwerte wurden im Juni in den Einzelheiten festgezurrt.

Darüber hinaus habe die UBS nach Abwägung der Refinanzierungssituation der Gesellschaften der Credit Suisse und der UBS Group entschieden, die Liquiditätsdarlehen mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) freiwillig zu beenden. Die SNB begrüßte, dass die Liquiditätshilfen vollständig zurückgeführt werden konnten.