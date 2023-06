UBS verschiebt Ergebnisvorlage für 2. Quartal auf 31. August

Die Schweizer Großbank UBS verschiebt wegen der Übernahme der Konkurrentin Credit Suisse (CS) die Veröffentlichung ihrer nächsten Quartalszahlen. Das Ergebnis des zweiten Quartals soll nun am 31. August präsentiert werden, nicht wie ursprünglich vorgesehen Ende Juli. Die Bank aktualisierte ihren Investorenkalender mit den Daten kommender Veröffentlichungen entsprechend. Sie will Ende August dann konsolidierte Geschäftszahlen vorstellen.

Die Notübernahme der Credit Suisse soll kommende Woche abgeschlossen werden. Die Regierung hatte den Deal im März eingefädelt, als die CS nach Skandalen und dem massiven Abzug von Kundengeldern ins Straucheln geraten war. Damit sollte eine weltweite Bankenkrise verhindert werden. Investoren verloren große Geldsummen. Einige Klagen sind bereits eingereicht worden. Die größere Schweizer Parlamentskammer sprach sich am Mittwoch für einen in der Schweiz höchst seltenen Untersuchungsausschuss aus. Die zweite Kammer wollte dies am Donnerstag tun.