UBS will CS-Übernahme rasch abschließen

Die UBS will die Übernahme der Credit Suisse so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Die jetzige Unsicherheit dürfte jedenfalls für weitere Abflüsse von Kundengeldern sorgen, zudem wird die Bank gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren - und bis zum Abschluss ist die UBS nur beschränkt handlungsfähig.

Zwar dürfte der starke Geldabfluss in dem extremen Ausmaß wie vor der Ankündigung der Übernahme am 19. März gestoppt sein. Aber: "Von weiteren Abflüssen auch nach der Ankündigung der Übernahme ist auszugehen", sagt Vontobel-Analyst Andreas Venditti im Gespräch mit der Nachrichtenagentur awp. Zum einen dürfte es Überlappungen geben beim Geschäft und bei Kunden. "Aus Diversifikationsgründen werden Kunden nicht warten, bis sie UBS-Kunden sind, sondern einen Teil ihrer Vermögen verschieben."

Hinzu komme, dass die CS in Bezug auf Geschäfte und in Bezug auf Kunden teilweise einen größeren Risikoappetit hat als die UBS. "Die UBS möchte wahrscheinlich nicht jeden Kunden von der Credit Suisse einfach so übernehmen." Große Kunden seien sich dessen bewusst und würden schon vorzeitig Alternativen am Markt suchen.

Ein weiteres Problem für die UBS ist die Verunsicherung unter den CS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. Diese sind jetzt bis zum Abschluss der Übernahme im Ungewissen, ob sie danach überhaupt noch einen Job haben werden. Und auch die UBS-Mitarbeiter geraten mit der Übernahme der Erzrivalin unter Druck. Schon allein, weil es mit der Rückkehr von Sergio Ermotti als CEO auch zu Veränderungen im Management kommen dürfte.