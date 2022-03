UBS stockt Beteiligung an China-Geschäft auf

Die Schweizer Großbank UBS verstärkt ihr Engagement in China. Die UBS hat ihren Anteil an einem chinesischen Wertpapier-Gemeinschaftsunternehmen auf 67 Prozent von 51 Prozent erhöht, wie der Konzern mitteilte. Das Institut habe von der Guangdong Provincial Communications Group und der China Energy Capital Holdings Anteile in Höhe von 14,01 Prozent beziehungsweise 1,99 Prozent an dem Joint Venture erworben. Den Kaufpreis legte die UBS nicht offen.