UBM erwartet Verluste von bis zu 35 Mio. Euro

Der Wiener Immobilienentwickler UBM rechnet im ersten Halbjahr 2023 mit einem Verlust von bis zu 35 Mio. Euro. Bis zum Jahresende soll der Verlust halbiert werden, teilte UBM in einer Aussendung mit. "Die UBM hat im Zuge einer außerordentlichen Neubewertung ihrer Projekte und Immobilien unter anderem Abschreibungen in Höhe von 31,3 Mio. Euro vorgenommen, mit einer entsprechenden negativen Auswirkung auf das Halbjahresergebnis", so der Projektentwickler.

Auslöser sei "die vom gestiegenen Zinsniveau beeinflusste, aktuelle Entwicklung am Immobilienmarkt". Man folge damit "dem generellen Bewertungs-Trend, der sich auch bei anderen Marktteilnehmern entsprechend auswirkt". Der Vorstand rechne damit, dass sich der Bauvorbescheid für die Timber Factory in der Münchner Baubergerstraße, der Ende Juli 2023 erteilt wurde, positiv auswirken werde. Dieser führe dazu, dass der Kaufpreis für die zweite Hälfte des Anteils des Joint Venture Partners in der nunmehr genehmigten Form fällig werde.

"Die Auswirkungen dafür werden sich voraussichtlich im Q3/2023 niederschlagen. Die Gesellschaft erwartet, dass sich der aktuelle Verlust dadurch im Jahresabschluss 2023 halbieren könnte. Es wird allerdings nicht mit einer substanziellen Verbesserung am Immobilienmarkt im zweiten Halbjahr gerechnet, was dazu führt, dass wahrscheinlich auch in der zweiten Jahreshälfte 2023 keine wesentlichen Verkäufe durch die UBM stattfinden werden", teilte der Projektentwickler mit.