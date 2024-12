© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Keine leichte Zeit für die Immobilien-Branche: Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development AG hat kürzlich ein Einkaufszentrum in Polen um 17,85 Mio. Euro an die polnische Aktiengesellschaft Rewa prosta spól̸ka akcyjna verkauft. Die Immobilie sei nicht mehr wesentlich für die Hauptaktivitäten der UBM gewesen. Konkret geht es um die Galeria Szperk, ein Shoppingcenter mit 57 verschiedenen Handelsketten in Kosakowo (Gdynia), Polen.