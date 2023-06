UBM schließt Verkauf des F.A.Z. Tower mit der Übergabe ab

Die UBM schließt den Verkauf des F.A.Z. Tower in Frankfurt mit der Übergabe an die HanseMerkur Grundvermögen ab. Die börsenotierte UBM Development hat den 60 Meter hohen F.A.Z. Tower bereits im November 2020 um letztlich 198 Mio. Euro an die HanseMerkur Grundvermögen verkauft, teilte die UBM am Freitag mit. Das Büroprojekt wurde von UBM (75 Prozent) und der Paulus Immobiliengruppe (25 Prozent) entwickelt.

Bereits Ende des Vorjahres ist die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" als Mieter in das Gebäude eingezogen. "Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg während der Bauphase ist es uns gelungen, das Gebäude jetzt mit relativ geringer Verzögerung auch an den Eigentümer zu übergeben", sagte Thomas Winkler, CEO der UBM.