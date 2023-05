UBM - Gewinn im 1. Quartal 2023 auf ein Fünftel geschrumpft

Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development hat im ersten Quartal 2023 einen deutlichen Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Die Gesamtleistung war mit 53,5 Mio. Euro um ein Drittel geringer als vor einem Jahr, die Umsatzerlöse brachen um 41,3 Prozent auf 17,9 Mio. Euro ein und das Ergebnis vor Steuern schrumpfte um vier Fünftel auf 1,1 Mio. Euro. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 0,9 Mio. Euro (-81,3 Prozent), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

UBM verweist auf eine solide Finanzposition mit 250 Mio. Euro an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von 31,6 Prozent - einen Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf wagt man aber wegen der "volatilen und schwer einschätzbaren Marktentwicklung" nicht. Die Nettoverschuldung erhöhte sich von rund 500 Mio. auf 582 Mio. Euro.

Im Rahmen der 142. ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2023 wurde eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie beschlossen. "Damit gehört die UBM an der Wiener Börse abermals zu den verlässlichsten Dividendenzahlern und sendet ein eindeutiges Signal an den Kapitalmarkt", sagte UBM-CEO Thomas Winkler laut Mitteilung.