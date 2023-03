Turnschuhe verhelfen Nike zum Umsatzsprung über Experten-Erwartungen

Nike hat dank starker Verkäufe von Turnschuhen wie die Jordan Retro im dritten Quartal die Umsatz-Erwartungen der Experten übertroffen. Der Adidas-Konkurrent gab am Dienstag nach Börsenschluss einen um 27 Prozent höheren Umsatz in seinem größten Markt Nordamerika bekannt sowie ein Plus von 17 Prozent im Segment Europa, Nahost und Afrika. Besonders betuchtere Kunden haben ungeachtet der vergleichsweise hohen Inflation beim US-Konzern zugegriffen.

Der Gesamtumsatz von knapp 12,4 Milliarden Dollar (11,57 Mrd. Euro) übertraf die etwa 11,5 Milliarden, die Analysten laut Refinitiv vorhergesagt hatten. Der Nettogewinn betrug 1,2 Milliarden Dollar und damit elf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Nike-Aktie stieg nachbörslich zunächst um etwa fünf Prozent.