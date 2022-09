Turbolader-Hersteller Accelleron steht vor Börsengang

Am nächsten Montag ist es soweit: Der Schweizer Turbolader-Hersteller Accelleron wird vom Elektrotechnikkonzern ABB abgespalten und wagt den Gang aufs Börsenparkett. Es ist das erste Mal seit längerem, dass die Schweizer Börse einen bedeutenden Zuwachs erhält.

Der Schweizer Traditionskonzern ABB stellt sich neu auf. Nach dem Verkauf des Stromnetzgeschäfts an Hitachi im Jahr 2020 will das Unternehmen das Turboladergeschäft in die Hände der Aktionäre übergeben. Dieses kommt bereits am nächsten Montag als Abspaltung an die Schweizer Börse SIX. Börsengänge in der Schweiz waren heuer aufgrund des getrübten Marktumfelds eher spärlich gesät. Auch ABB etwa hatte daher den für das erste Halbjahr 2022 geplanten Börsengang der Division E-Mobility auf unbestimmte Zeit verschoben.

Der Börsenneuling Accelleron wird von Daniel Bischofberger geführt. Der Manager verspricht sich von der Trennung von ABB die notwendigen Freiheiten, um das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen. "Wir werden an der Börse sichtbarer", sagte er in einem Interview mit AWP.