Tupperware stellt US-Insolvenzantrag

© APA/APA/Belga/NICOLAS MAETERLINCK home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Frischhaltedosen-Spezialist Tupperware hat nach jahrelangen Problemen einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Die Firma strebt zugleich einen Verkauf an und will weiterarbeiten. Ein Verfahren nach Kapitel elf des US-Insolvenzrechts schützt das Unternehmen vor Forderungen seiner Gläubiger.

von APA