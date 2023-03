TUI zahlt mit Kapitalerhöhung Corona-Hilfen zurück

Der deutsche Reisekonzern TUI erhöht wie angekündigt sein Kapital zur Rückzahlung von staatlichen Corona-Rettungshilfen in Deutschland. Die Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten habe ein Volumen von 1,8 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen mit. Es würden 328,910.448 neue Aktien in einem Bezugsverhältnis von 8:3 und zu einem Bezugspreis von je 5,55 Euro angeboten. Die Bezugsfrist starte am 28. März und laufe bis 17. April.

"Die vollständige Rückführung der staatlichen Corona-Hilfen war unser erklärtes Ziel. Mit der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung gehen wir den letzten Schritt bei den WSF-Hilfen (Anm.: Wirtschaftsstabilisierungsfonds) und setzen unsere Zusage um", sagte TUI-Chef Sebastian Ebel. "Wir werden aus dem Erlös die vom WSF erhaltenen Hilfen einschließlich Zinsen zurückzahlen."

TUI hatte wegen der Corona-Krise Staatshilfen in Höhe von 4,3 Mrd. Euro erhalten und muss noch 2,6 Mrd. Euro zurückführen, darunter eine Stille Einlage und eine Optionsanleihe, die jetzt zurückgezahlt werden. "Damit fließen dem WSF insgesamt rund 750 Millionen Euro zu", teilte TUI mit. Zu den Hilfen zählt auch eine Kreditlinie der Staatsbank KfW. Der Konzern beabsichtige, den Rahmen der KfW-Kreditlinie in Höhe von aktuell 2,1 Mrd. Euro deutlich zu reduzieren.