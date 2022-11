Türkische Zentralbank senkte Leitzins auf neun Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins ungeachtet einer extrem hohen Inflation erstmals seit mehr als zwei Jahren in den einstelligen Bereich gesenkt. Er werde auf 9,0 nach 10,5 Prozent zurückgenommen, gaben die Währungshüter bekannt. Das ist der niedrigste Stand seit August 2020. Ökonomen hatten diesen Schritt erwartet.

Die Notenbank signalisierte zugleich, vorerst keine weiteren Senkungen vorzunehmen, "da der derzeitige Leitzins angemessen ist". Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte gefordert, das Niveau bis Jahresende in den einstelligen Bereich abzusenken. Die Zentralbank hatte vor mehr als einem Jahr mit der Lockerung ihrer Geldpolitik begonnen. Damals lag der Zinssatz noch bei 19 Prozent.

Bei Ökonomen sorgt dieser Kurs für Kopfschütteln. Die Inflationsrate liegt bei mehr als 85 Prozent. Die große Mehrheit der Experten empfiehlt daher, die starke Teuerung mit höheren Zinsen zu bekämpfen, wie das etwa die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) versuchen. Argentinien, wo die Inflationsrate ebenfalls bei mehr als 80 Prozent liegt, hat den Leitzins auf mittlerweile 75 Prozent festgesetzt.

Die türkische Landeswährung Lira geriet unmittelbar nach Bekanntgabe der Entscheidung erneut unter Abwertungsdruck: Der Kurs fiel auf das Rekordtief von 18,66 zum Dollar. Sie hat allein im vergangenen Jahr mehr als 44 Prozent an Wert verloren, in diesem Jahr noch einmal um etwa 30 Prozent. Das kurbelt zwar die Exporte an, verteuert allerdings die Importe.