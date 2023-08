Türkische Wirtschaft stärker als erwartet gewachsen

Trotz Währungskrise und hoher Inflation ist die türkische Wirtschaft im zweiten Quartal überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet, nachdem es im ersten Vierteljahr noch zu einem Plus von 3,9 Prozent gereicht hatte.

Zum Wachstum beigetragen haben Anreize der Regierung vor der Wahl im Mai, aus der Präsident Recep Tayyip Erdogan als Sieger hervorgegangen ist. Sie verdoppelte in den vergangenen gut eineinhalb Jahren den Mindestlohn und gab Rekordbeträge für Sozialhilfe aus. Dadurch konsumierten die Türken mehr, was die Konjunktur ankurbelte. "Die Verbraucherausgaben waren außergewöhnlich stark", sagte Volkswirt William Jackson von Capital Economics. Vor dem Urnengang hatte die Zentralbank die Zinssätze lange gesenkt, um mit billigem Geld Wachstum, Exporte und Investitionen anzuregen.

Wegen der hartnäckig hohen Inflation und der drastischen Abwertung der Landeswährung Lira hat die Notenbank aber mittlerweile einen Kurswechsel vollzogen. Der Leitzins wurde von 8,5 auf 25,0 Prozent heraufgesetzt. Damit soll die Inflation bekämpft werden. Aktuell liegt die Teuerungsrate bei fast 48 Prozent und dürfte im August nach Prognose von Ökonomen auf mehr als 55 Prozent gestiegen sein.

Höhere Zinsen machen eine Währung für Investoren attraktiver. Der Kurs der türkischen Lira ist in den vergangenen zwei Jahren zum Dollar um rund 70 Prozent eingebrochen. Das macht Importe für das rohstoffarme Land teurer und trägt damit zur hohen Inflation bei.