Tschechischer Milliardär greift laut Insider nach Thyssenkrupp Steel

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky und seine Holding EPH nehmen einem Insider zufolge die Stahltochter von Thyssenkrupp in Visier. Kretinsky und EPH seien an einem Einstieg bei Thyssenkrupp Steel Europe interessiert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der deutsche Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp, Kretinsky und EPH lehnten eine Stellungnahme ab. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet.

Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp wollte Insidern zufolge am Freitag über die Zukunft der Stahlsparte und andere Themen beraten. Thyssenkrupp lotet derzeit verschiedene Optionen für den Bereich aus, darunter einen Verkauf. Zu den Interessenten gehören der Finanzinvestor CVC, Jindal aus Indien, der brasilianische Konkurrent CSN und Emirates Steel Arkan aus Abu Dhabi.

Kretinsky und EPH sind in Deutschland an der Metro und dem ostdeutschen Energiekonzern Leag beteiligt.