Tschechischer Investor PPF erhöht ProSieben-Anteil auf 13,1 Prozent

Der tschechische Aktionär PPF erhöht seinen Anteil bei ProSiebenSat.1 auf insgesamt 13,1 Prozent. Das von der Milliardärin Renata Kellnerova beherrschte Unternehmen hält 10,1 Prozent der Stimmrechte und indirekt über Finanzinstrumente 3,0 Prozent an dem deutschen Fernsehkonzern, wie am Montagabend aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging. Vor kurzem hatte PPF-Manager Didier Stoessel dem "Manager Magazin" gesagt, dass PPF knapp 12 Prozent an der Senderkette halte.

Durch frühere Pflichtmitteilungen offiziell bekannt war bisher nur ein Anteil von insgesamt 10,1 Prozent. Größter Aktionär mit einem rund doppelt so hohen Anteil ist MediaForEurope MFE, die Holding der Familie des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi.