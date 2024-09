Tschechische Notenbank senkt den Leitzins auf 4,25 Prozent

Die ČNB hatte den Leitzins das letzte Mal Anfang August um 0,25 Prozent gesenkt, nachdem er zuvor viermal um einen halben Prozentpunkt gesenkt worden war.

Analysten hatten mit der jüngsten Senkung gerechnet, weil die Inflationsrate in den letzten Monaten gesunken ist. Im August lag sie bei 2,2 Prozent (Jahresvergleich). Außerdem wolle die ČNB die Wirtschaft ankurbeln, hieß es in Reaktion darauf, dass die Konjunktur im zweiten Quartal nur schwach war - plus 0,4 Prozent im Jahresvergleich.