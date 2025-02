Trump verhängt 25-Prozent-Zölle auf Stahl- und Alu-Importe

© APA/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT home Aktuell Nachrichtenfeed

Präsident Donald Trump will Stahl- und Alu-Importe in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Sie sollen Anfang dieser Woche verkündet werden, wie der Republikaner vor Journalisten während eines Fluges mit der Präsidentenmaschine Air Force One am Sonntag (Ortszeit) erklärte. Sie sollen alle Länder betreffen, sagte Trump weiter. Ausnahmen gebe es selbst für die Nachbarn Kanada und Mexiko nicht. Zusätzlich will Trump von ihm so bezeichnete "gegenseitige Zölle" einführen.

von APA