Die bevorstehende US-Präsidentenwahl wirft nicht nur politisch ihre Schatten voraus. Seit Wochen spekulieren Börsenhändler auf den Ausgang der Abstimmung am Dienstag kommender Woche, sei es am Aktienmarkt, mit Bitcoin oder dem Dollar. Mit derartigen "Trump Trades" setzten etwa Hedgefonds auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump, hieß es jüngst in einer Analyse von JPMorgan.