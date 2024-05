Trump als erster Ex-US-Präsident strafrechtlich verurteilt

© APA/APA/AFP/POOL/MICHAEL M. SANTIAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet werden.

von APA