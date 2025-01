Triebwerksbauer GE Aerospace trotzte 2024 Boeings Krise

© APA/APA (AFP)/YASUYOSHI CHIBA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Triebwerkshersteller GE Aerospace hat das Jahr 2024 trotz der Krise des Flugzeugbauers Boeing besser abgeschlossen als gedacht. Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft legten deutlich zu. Im laufenden Jahr soll es weiter aufwärtsgehen, wie das US-Unternehmen am Donnerstag in Cincinnati mitteilte. Jetzt will GE Aerospace für 7 Mrd. US-Dollar (6,7 Mrd. Euro) eigene Aktien zurückkaufen und die Dividende um 30 Prozent anheben.

von APA