Travelers legte im dritten Quartal Gewinnsprung hin

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDY LYONS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Versicherer Travelers hat dank geringerer Ausgaben bei Privat- und Anleihenversicherungen sowie höherer Investmenterträge im dritten Quartal einen Gewinnsprung hingelegt. Nach einem Überschuss von 404 Mio. Dollar ein Jahr zuvor häufte sich in den drei Monaten bis Ende September nun ein Gewinn von 1,26 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte.

von APA