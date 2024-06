Trauerfeierlichkeiten für Ex-Kanzlerin Bierlein begonnen

© APA/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird am Freitag in Wien offiziell verabschiedet. Im Rahmen eines Trauergottesdiensts im Stephansdom würdigte Kardinal Christoph Schönborn, dass Bierlein all ihre Tätigkeiten als Dienst verstanden habe: "Nur so kann man dem Recht gerecht werden." Sie habe vorgelebt, dass klare Positionen, aufrechte Haltung und deutliche Sprache mit Wertschätzung anderer Sichtweisen vereinbar seien.

von APA